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Bingöl'de narkotik köpeklerin desteğiyle 39 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

Bingöl'de narkotik köpeklerin desteğiyle 39 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarmanın düzenlediği operasyonda narkotik köpeklerin de desteğiyle 39 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik, Karşıyaka Mahallesi Çapakçur deresi mevkisinde narkotik köpekler "Vana", "Öğle" ve "Şan"ın da katılımıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda, 39 kilogram esrar, 5 gram eroin, 8 gram kokain, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 17 uyuşturucu nitelikte hap, 2 şırınga, hassas terazi, tabanca ile 15 bin lira para ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Vana, Öğle ve Şan isimli dedektör köpeklerin, bu yıl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirildiği operasyonlara da katıldığı, söz konusu 3 köpeğin kırsaldaki operasyonların yanı sıra artık şehir merkezinde de görev yapacağı belirtildi.

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Bingöl Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Narkotik Köpekleri

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