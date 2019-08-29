HABER

Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de ürettiği ballarla dünya 2'ncilik ödülünü alan arıcı Mücdettin Çakan'ın bal kovanları ayıların saldırısına uğradı.

Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de ürettiği ballarla dünya 2'ncilik ödülünü alan arıcı Mücdettin Çakan'ın bal kovanları ayıların saldırısına uğradı.
Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen arıcı Mücdettin Çakan'ın, ürettiği bal kovanlarına ayılar saldırdı. Çakan, ayılar 8 bal kovanına zarar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 50 kovanımdan 8’ine ayılar tarafından zarar verildi. Kovanların yanına geldiğimde, ayılar 3 kovanı kırıp içindeki balları yemiş, 5 kovanı ise devirip tahrip etmişler" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdıBingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdıBingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdıBingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Oruç Reis Doğu Akdeniz yolundaOruç Reis Doğu Akdeniz yolunda
Leo bebek taburcu olduLeo bebek taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.