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Bingöl'de öğretmenler bir gecede 4 bin 159 aileyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:33 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde başarıyı, veli ve öğrenciyle iletişimi artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında veli, öğretmen, öğrenci buluşması gerçekleştiriliyor - İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney: - "Öyle tahmin ediyorum ki bu ziyaretlerimiz velilerimizde iz bırakmıştır. Bu ev ziyaretlerimiz bundan sonra da sık sık devam edecek"

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de hayata geçirilen proje kapsamında 4 bin 159 öğretmen bir gecede 4 bin 159 aileyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmen veli el ele" sloganıyla eğitimde başarıyı, veli ve öğrenciyle iletişimi artırmak amacıyla proje uygulanıyor.

Bu çerçevede 4 bin 159 öğretmen, eş zamanlı olarak ziyaret ettiği 4 bin 159 evde ailelerle görüştü.

Kent merkezindeki ziyaretlere Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ilçelerdekilere ise kaymakamlar katıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki aile ziyaretine eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Güney, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının eğitimde başarıyı artırmak olduğunu söyledi.

Okul veli ilişkisini güçlendirmek, birbirlerini daha iyi tanımak adına ziyaretler yaptıklarını, velilerin en önemli paydaşları olduğunu aktaran Güney, "(Her temas iz bırakır) düşüncesiyle yola çıkarak bu çalışmayı başlattık. Öyle tahmin ediyorum ki bu ziyaretlerimiz velilerimizde iz bırakmıştır. Bu ev ziyaretlerimiz bundan sonra da sık sık devam edecek." diye konuştu.

Öğrenci Fatma Taşkesen, öğretmenlerin evlerine habersiz geldiklerini, onları gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Taşkesen, "Bu ziyaret bizi çok sevindirdi. Öğretmenlerimizi misafir etmek bizi mutlu etti." dedi.

Veli Zülfü Taşkesen, bu uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, eğitimin yalnız okulda olmadığını, öğretmenlerin sürekli öğrencilerle ilgilendiğini, öğrencinin de bu ilgiyi hissettiğini göstermesi açısından bunun önemli bir çalışma olduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Güney, ziyaret ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Bingöl Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Vali Kadir Ekinci

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