Bingöl’de okullara kar tatili

Bingöl genelinde kar yağışı nedeniyle tüm okullar Pazartesi günü için tatil edildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 31.12.2018 Pazartesi günü eğitime ve öğretime 1 gün süre ilke ara verilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında ise kamuda çalışan hamile ve engellilerinde aynı gün izinli sayılacağı belirtildi.



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