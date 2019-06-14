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Bingöl’de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bingöl’de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesinde ot biçme sırasında öldürülen dev yılan, görenleri hayrete düşürdü.

Beldeye bağlı Balıklıçay köyü Ünlüce mezrasında yaşayan Özkan Baki, tarlasında tırpan ile ot biçtiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Baki, daha sonra yılanı öldürerek, cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Baki, yaptığı açıklamada, yılanın tırpanla yaralandığını, kendisine saldıracağı korkusu yaşadığını söyledi.

Daha önce çok yılan gördüğünü ancak bu büyüklükte bir yılanı ilk defa gördüğünü anlatan Baki, şöyle konuştu:

"Ot biçerken aniden yılan ortaya çıktı. Tırpanın üstüne takıldı. İlk önce öldürmeyeyim gitsin diye düşündüm sonra tırpanla yaralandığını görünce korktum, dönüp bize saldırır diye öldürdük. Daha sonra yılanı çitlere asıp fotoğrafını çektim. Arkadaşlarımla paylaştım."

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Anahtar Kelimeler:
Balıklıçay Bingöl dev yılan Sancak beldesi

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