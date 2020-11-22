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Bingöl’de otomobil baraj gölüne düştü, sürücü kayboldu

22.11.2020 23:43 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de otomobil baraj gölüne düştü, bir kişi sağ olarak kurtuldu kayıp sürücü için de arama çalışması başlatıldı.Olay, Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de otomobil baraj gölüne düştü, bir kişi sağ olarak kurtuldu kayıp sürücü için de arama çalışması başlatıldı.
Olay, Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Yedisu Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunan bir kişi kurtulmayı başarırken sürücü Dolu, araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çalışma başlattı.
Öte yandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden dalgıç polislerin takviye olarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Baraj gölünde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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