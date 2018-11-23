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Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 20:51 | Son Güncelleme

BİNGÖL merkezde, iddiaya süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkezde, iddiaya süratli olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 yaşındaki kızına çarptı. Anne-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Bingöl-Muş karayolu üzerindeki Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Beğişgeç (23) ve kızı Büşra Beğişgeç’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üzerine fırlayan anne Irmak Beğişgeç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü İlhami Erdoğmuş, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldüBingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldüBingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldüBingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü

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