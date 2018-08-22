HABER

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Bingöl'de otomobille pikap çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobille pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil, Bingöl-Muş karayolunun Şerefmeydanı mevkisinde karşı yönden gelen 23 K 2946 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan 4 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (3)Trabzon’da sel ve heyelan; karayolu ulaşıma kapandı (3)
AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladıAK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Kaza

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.