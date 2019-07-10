HABER

Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çaytepe köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ö. yönetimindeki 13 AS 279 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.Y.'nin kullandığı 06 BHK 27 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıBingöl'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Şanlıurfa’da bahis operasyonuna 18 tutuklamaŞanlıurfa’da bahis operasyonuna 18 tutuklama
Kocaeli'de kaza: 3'ü çocuk, 6 yaralıKocaeli'de kaza: 3'ü çocuk, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.