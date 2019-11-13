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Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki 7 bölgeyi kapsayan 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının süresi uzatıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki 7 bölgeyi kapsayan 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasının süresi uzatıldı.
Valilik tarafından ilçede düzenlenecek terör operasyonları nedeniyle Genç ilçesindeki 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Uygulama, alınan kararla 28 Kasım'a kadar uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

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