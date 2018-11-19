Bingöl'de patlayıcı düzeneği ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon yapıldı.

Operasyonda, 2 piknik tüpüne tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcıyla hazırlanan düzenek, 6 elektrikli fünye, 100 metre kablo, 10 pil düzeneği ile çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

