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Bingöl’de PKK operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

Bingöl’de polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi( DGH) içerisinde örgütsel faaliyetlere devam ederek örgütün kırsal alanına elaman temin eden, örgüt mensuplarına gıda ve lojistik destek sağlayan, kullandıkları sosyal medya siteleri üzerinden örgütün propagandasını yapan kişileri tespit etti.

Bingöl’de polisin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi( DGH) içerisinde örgütsel faaliyetlere devam ederek örgütün kırsal alanına elaman temin eden, örgüt mensuplarına gıda ve lojistik destek sağlayan, kullandıkları sosyal medya siteleri üzerinden örgütün propagandasını yapan kişileri tespit etti. 11 şüphelinin 2015 yılında Bingöl’de düzenlenen sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan EYP’lerde de parmak izlerinin olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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