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Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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