Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum