HABER

Bingöl'de PKK operasyonu: 11 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

PATLAYICI ÜZERİNDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliyle ilgili inceleme yapıldı.

PATLAYICI ÜZERİNDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliyle ilgili inceleme yapıldı. İncelemede, 2015 yılında gerçekleştirilen sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcılarda, şüphelilerin parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınanların terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, teröristlere erzak desteği sağladıkları belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alan yapılanması ile ilişki ve irtibatlı olarak, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde, Bingöl merkezli örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgütün kırsal alanına eleman, kadro temin ettikleri, terör örgütü mensuplarına milis, iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunarak, Binglö kırsalında yer alan örgüt mensuplarına erzak ve lojistik destek sağladıkları, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, ayrıca geçmiş tarihlerde örgüt güdümünde düzenlenen nevruz, yürüyüş gibi etkinliklere katıldıkları tespit edilen toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 13 Şubat 2019 günü sabah saatlerinde ilimiz merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde E.T., A.S., M.A., M.S., Y.B., A.K., M.E., M.B., V.K.S., S.K. ve D.K. isimli 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan parmak izi mukayesesinde, 2015 yılı içerisinde ilimizde sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanılan el yapımı patlayıcılar üzerinde parmak izlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir."

12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara! 12 bin kilometre uzakta şaşırtan manzara!
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.