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Bingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcılar, 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile 168 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda el yapımı patlayıcılar, 2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile 168 kilogram esrar ele geçirildi.
Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 2 sığınak içerisinde gizlenmiş el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyon ile ilgili Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Genç İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 2 adet sığınak içerisinde ve araziye tuzaklanmış; 6 adet büyük tüp içerisine hazırlanmış 300 kg ağırlığında el yapımı patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda alıcı ile araziye tuzaklanmış 2x 20 kg. ağırlığında el yapımı patlayıcı, 2 adet elektrikli fünye, 40 metre uzunluğunda kablo, 1 adet şişme bot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca, yine Genç ilçesinde arazide kurutulmaya bırakılmış 162 ve bir araç içerisinde 6 kilo olmak üzere toplam 168 kilogram esrarın ele geçirilerek, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Bingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildiBingöl'de PKK patlayıcı ve mühimmatları ile uyuşturucu ele geçirildi

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