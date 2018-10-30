Bingöl'de, PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 1'i yaralı yakalandı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı ele geçirildi.

Genç ilçesi kırsalında jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'lı teröristlere yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yaralı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.



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