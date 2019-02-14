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Bingöl’de polis HDP’li milletvekillerinin yürüyüşüne izin vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bingöl polisi, yürümek ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekillerinin etrafında çember oluşturup yürümesine izin vermedi.HDP Milletvekili Leyla Güven’in bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine Bingöl’de HDP’liler destek vermek istedi.

Bingöl polisi, yürümek ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekillerinin etrafında çember oluşturup yürümesine izin vermedi.
HDP Milletvekili Leyla Güven’in bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine Bingöl’de HDP’liler destek vermek istedi. Aralarında HDP Muş Milletvekilleri Mensur Işık ve Şevin Coşkun ile Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir’inde yer aldığı grup, Diyarbakır’a doğru yürüyüş yapmak istedi. Parti binası önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Milletvekilleri Işık, Coşkun ve Aydemir yürüme girişiminde bulundu. Vekillerin etrafında çember oluşturup güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe izin vermedi. Ardından vekiller araçlarıyla alandan uzaklaştı.
Güvenlik güçlerinin bina etrafındaki güvenlik önlemi bir süre devam etti.

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