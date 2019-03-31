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Bingöl'de seçmen yağmur altında sandığa gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya yağmur yağışı altında gitti.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya yağmur yağışı altında gitti. Kentte kurulan 773 sandıkta 185 bin 419 seçmenin oy kullanacağı Bingöl'de, oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur yağışına rağmen oy kullanacakları, sandıkları gidip tercihlerini yapıyor. Seçmenlerden Vecdi Arıkız, sonucun hayırlı olmasını dileyip, "Biz vatandaşlık yapıp oyumuzu kullandık. İnşallah hem Bingöl için hem de Türkiye için hayırlara vesile olur" dedi.

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