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Bingöl'de şiddetli fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, 10 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, köy yolları kapandı.

Karlıova'da dün öğleden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar fırtınanın etkisi ile evlerinden çıkmakta güçlük yaşarken, sık sık elektrik kesintisi yaşandı.

Fırtına nedeniyle Karlıova Anadolu Lisesi ile ilçede bulunan birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

Oluşan tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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