Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Muş'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 ay süren çalışmalar sonucunda, Bingöl merkez ve Solhan ilçesi ile Muş'ta belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız av tüfeği, 218 tabanca fişeği, 2 G3 şarjörü ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden A.A. ile M.A.C. emniyetteki işlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise salıverildi.

