Bingöl'de silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanova köyünde 2 aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Pansiyonlu İlk ve Ortaokulu Müdürü Cihat Y. ile kardeşi Mehmet Y. isabet eden taş ve av tüfeği saçmaları nedeniyle yaralandı.

Yaralanan 2 kardeş, 112 acil servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

