Bingöl’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Bingöl’de silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralananlardan birinin diş hekimi olduğu ve olay yerinden tesadüf eseri geçtiği öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde yürüyen Mehmet Çakabey, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Çakabey ve o sırada evine gitmekte olan diş hekimi Aslı Çetinkaya yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Çetinkaya ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüphelinin tespit edip yakalanması için çalışma başlattı.

