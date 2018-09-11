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Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Bingöl'de sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bingöl bingöl emniyet müdürlüğü DEAŞ terör propagandası

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