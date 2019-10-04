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Bingöl'de tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

Yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para vererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kuyumcu yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ay süren bir çalışma sonucunda tefecilik yaptığı gerekçesiyle bir kuyumcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ay süren çalışmalar sonucunda, altın ticareti yapılıyormuş gibi göstererek vatandaşlara yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para verip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen A.R.D'nin, dün düzenlenen operasyonla yakaladığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliye ait kuyumcu dükkanında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 64 fişek ile farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet, tapu ve birçok doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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tefecilik operasyonu Bingöl Bingöl Valiliği

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