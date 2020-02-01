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Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:35 | Son Güncelleme

Bingöl'de telefonla konuşmak için yüksek yere çıkan güvenlik korucusu çığ altında kaldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde telefonla konuşmak için çıktığı yüksek yerde çığ altında kalan güvenlik korucusuna ulaşılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gençtavus köyünün Kuştepe mezrasında telefonla konuşmak için evden yüksek yere çıkan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'dan (42) bir daha haber alınamadı.

Arlı'nın uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya haber verildi.

Yapılan çalışmada Arlı'nın çığ altında kaldığı belirlendi.

Bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinin Arlı'yı arama çalışması sürüyor.

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Bingöl çığ korucu

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