Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı.
Köy kırsalında sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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