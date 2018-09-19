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Bingöl'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

Geçen hafta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen 2 sığınakta, 2 keskin nişancı tüfeği ve 4 el bombası ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de geçen hafta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen 2 sığınakta, silah, bomba ve yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı 13 Eylül'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Aşağıköy Hasar Deresi mevkisinde yapılan çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit edildiği bildirildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 el bombası, 2 telsiz ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

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Bingöl Bingöl Valiliği Bingöl'de terör operasyonu

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