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Bingöl'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bingöl terör operasyonu

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