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Bingöl’de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:36 | Son Güncelleme

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca Bingöl ili Yayladere ilçesi İmam Komu bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.Açıklamada “5 gr C4 plastik patlayıcı, 1 adet havan mühimmatıparçası, 8 adet 5,56 mermi, 5 adet basma düzeneği, 3 adet fünye, 3 adet elektrikli fünye, 3 adet sanayi tipi tüp, 1 adet 12 kg piknik tüpü, 2 adet elektronik alıcı devre kartı, 5 kg çivi, 2 adet EYP dışkabı (5 kg teneke), 2 top bakır kablo ve çok miktarda bakır kablo, 1 adet ampermetre, 3 adet elektrik bandı, 1 adet video kayıt el kamerası, 9 adet pil, 8 adet 18 litre ayçiçek yağı, 4 adet örgütsel doküman (patlayıcı madde ile alakalı), 1 adet diş fırçası, 1 adet bıçak, 1 adet siyah el çantası, 1 adet dürbün, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet koli bandı ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca Bingöl ili Yayladere ilçesi İmam Komu bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada “5 gr C4 plastik patlayıcı, 1 adet havan mühimmatıparçası, 8 adet 5,56 mermi, 5 adet basma düzeneği, 3 adet fünye, 3 adet elektrikli fünye, 3 adet sanayi tipi tüp, 1 adet 12 kg piknik tüpü, 2 adet elektronik alıcı devre kartı, 5 kg çivi, 2 adet EYP dışkabı (5 kg teneke), 2 top bakır kablo ve çok miktarda bakır kablo, 1 adet ampermetre, 3 adet elektrik bandı, 1 adet video kayıt el kamerası, 9 adet pil, 8 adet 18 litre ayçiçek yağı, 4 adet örgütsel doküman (patlayıcı madde ile alakalı), 1 adet diş fırçası, 1 adet bıçak, 1 adet siyah el çantası, 1 adet dürbün, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 4 adet koli bandı ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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