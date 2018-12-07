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Bingöl’de terör örgütü PKK’ya ait gıda maddesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 3 plastik bidon içerisinde bol miktarda, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya ait gıda maddesi ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 3 plastik bidon içerisinde bol miktarda, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Genç ilçesi kırasılında düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı tarafından Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında, icra edilen operasyon kapsamında; 90 kg şeker, 65 kg pirinç, 61 kg tuz, 40 kg bulgur, 35 kg makarna, 30 kg salça, 18 kg zeytin, 18 kg sıvı ayçiçek yağı, 9 kg çay, 75 adet hamur mayası, 30 adet ıslak mendil, 20 kg kalıp sabun, 18 kg jeneratör yağı, 200 adet boş torba, 24 adet çay kaşığı, 8 adet kürek, 6 kg çivi, 2 adet testere, 2 adet kazma, 1 adet 6x80 m branda, 1 adet tencere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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Bingöl’de terör örgütü PKK’ya ait gıda maddesi ele geçirildiBingöl’de terör örgütü PKK’ya ait gıda maddesi ele geçirildi

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