Bingöl'de terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Yayladere ilçesi İmam Komu bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, toprağa gömülü 5 gram C4 patlayıcı, mühimmat, 5 patlayıcı düzeneği, 6 fünye, 3 sanayi tüpü, 5 kilogram çivi ile bazı yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirdi.

