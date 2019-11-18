HABER

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:09 | Son Güncelleme

Genç ilçesi kırsalında toprağa gömülü bidon içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü Kapılı mezrası bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü bidon içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat, 12 sinyal verici, uzaktan kumanda, 23 fünye, 25 metre kablo, lehim makinesi, 30 santimetre ateşleme fitili, akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kent genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralıKaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalarBakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Karbonmonoksit mi? 3 kişi ölü bulundu

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.