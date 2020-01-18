HABER
  4. Bingöl’de terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu

Bingöl’de terör ve uyuşturucuya darbe vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bingöl’de son 1 yılda yapılan bin 924 operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Bingöl’de son 1 yılda yapılan bin 924 operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi, yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca teröristlerin beslendiği 5 tondan fazla da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, 2019 yılında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör ve uyuşturucu operasyonlarının verilerini açıkladı. Valilik koordinesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan 92 şehir, bin 827 kırsal terör operasyonlarında 1’i sağ 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 19 sığınak, barınak ve mağaranın ise bulunarak imha edildiğini aktardı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 894 kilogram patlayıcı, 37 adet el bombası, 10 adet mayın, 19 adet ağır ve uzun namlulu silah ile 2 bin 280 adet mühimmatın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan önceki yıl da güvenlik güçleri tarafından 35 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Terör örgütlerine yardım-yataklık ve örgütle irtibatlı olan 254 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bunlardan 152’sinin PKK/KCK, 23’ünün FETÖ ve 79’unun DEAŞ terör örgütünden olduğu ve toplamda 49 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

663 operasyonda 5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte yapılan 663 operasyonda 230 şüpheli yakalanırken, bunlardan 69’u ise tutuklandı. Operasyonlarda 5 ton 376 kilogram esrar, 52 kilogram skunk, 3 milyon 207 bin 451 kök Hint keneviri, 5 bin adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda eroin, metamfetamin ve kokain ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandıHakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı
Libya: Arapların Türkiye'ye öfkesiLibya: Arapların Türkiye'ye öfkesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan Ecevit'in cenaze töreni ne zaman, nerede? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Rahşan Ecevit' mesajı!

Satışları yüzde 80 arttı! Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Müziğin sesini duyan simit almaya koşuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! uyku odaları hizmete girdi (Uyku odalarının saati ne kadar?)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Asırlık dedeye doğum günü sürprizi! 100. yaş pastası

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti! Denizden kadın cesedi çıkartıldı

Kartal'daki sahilde yürüyüş yapanlar fark etti!

İSTOÇ esnafı hırsızlardan bıktı

Bıktılar! 10 kere gelip 250 bin lira aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.