HABER

Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.

Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.
Kentte binlerce kişi Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık teröre lanet okuyarak, kardeşlik mesajı verdi. Yürüyüşün son bulduğu 15 Temmuz Meydanı'nda katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, terör örgütü PKK'nın Kürtleri savunmak gibi bir amacının olmadığını ifade ederek, “Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK’nın da işbirlikçisi HDP’nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler" dedi.
FOTOĞRAFLI

Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüBingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüBingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşüBingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
fotoğraflar// "Yurtdışı Pazar Destek Programı"fotoğraflar// "Yurtdışı Pazar Destek Programı"
Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştüBabasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Öğrencilerin gözü önünde bir anda yere yığıldı!

Mardin’deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Babasıyla aynı gün, aynı yaşta şehit düştü

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.