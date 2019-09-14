Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.

Kentte binlerce kişi Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık teröre lanet okuyarak, kardeşlik mesajı verdi. Yürüyüşün son bulduğu 15 Temmuz Meydanı'nda katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, terör örgütü PKK'nın Kürtleri savunmak gibi bir amacının olmadığını ifade ederek, “Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK’nın da işbirlikçisi HDP’nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler" dedi.

FOTOĞRAFLI