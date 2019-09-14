HABER

Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçi minibüsünün geçişi sırasında EYP’nin infilak etmesiyle 7 kişi şehit olurken yaşanan bu olayın ardından ülkenin birçok yerinde teröre lanet mitingleri düzenlendi.

Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçi minibüsünün geçişi sırasında EYP’nin infilak etmesiyle 7 kişi şehit olurken yaşanan bu olayın ardından ülkenin birçok yerinde teröre lanet mitingleri düzenlendi. Bingöl’de vatandaşlar, ‘Teröre lanet kardeşliğe davet’ sloganı altında terörü lanetlemek için bir araya geldi.
Merkez Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türkçe, Zazaca ve Kürtçe yazılı pankartlarla terörü lanetleyerek 15 Temmuz Direniş Meydanı’na yürüdü. Burada toplanan kalabalık, hem teröre lanet okudu hem de Diyarbakır HDP İl binası önünde toplanan annelere destek verdi.
Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, “Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz” dedi.

Üç dilde ‘yeter artık’ dediler
PKK’ya Bingöl’den seslendiklerini aktaran Tan, “Geçmişi katliamlarla dolu olan hain, alçak PKK terör örgütüne bir kez daha vatanseverlerin diyarı Bingöl’den sesleniyoruz. ‘Yeter artık’ diyoruz, ‘edi bese’, ‘Hın bes’ diyoruz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK’nın da işbirlikçisi HDP’nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler” diye konuştu.

Diyarbakır’daki anneler unutulmadı
Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan anneleri de unutmadıklarını belirten Tan, “Diyarbakır’da evlatları zorla dağa götürülen anneler, HDP binası önünde eylem yapıyor. Bu anneler HDP’ye seslenerek ‘Neyin Kürdistan’ı batsın sizin Kürdistan’ınız. Getirin evlatlarımızı. Sizin evlatlarınız özel okullarda okurken, bizim evlatlarımızı dağa gönderip öldürüyorsunuz’ diyorlar. Siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Anneler feryat ve figan yolluyor. Annelere Zaza kenti Bingöl’den selam yolluyoruz. Kendilerini canı gönülden destekliyoruz”ifadelerini kullandı.
Toplanan kalabalık edilen duaların ardından dağıldı.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Karacabey’de 1. Harmanlı Tarım Şenliği tam not aldıKaracabey’de 1. Harmanlı Tarım Şenliği tam not aldı
İznik'teki antikacı ilgi topluyorİznik'teki antikacı ilgi topluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.