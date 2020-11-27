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Bingöl’de teröristlerin kullandığı sığınak ve malzemeler imha edildi

27.11.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında tespit edilen bir sığınak ile toprağa gömülü halde bulunan malzemeler imha edildi.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 26 Kasım 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet mavi jelikan bidon içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-9 Operasyonu kapsamında tespit edilen bir sığınak ile toprağa gömülü halde bulunan malzemeler imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 26 Kasım 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet mavi jelikan bidon içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Diğer 1 noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde BTÖ tarafından daha önceki dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen eski sığınakta tuzaklanmış bir şekilde 1 adet Mod 44 tipi el bombası, 1 adet pil bloğu tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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