Bingöl’de terörün beli kırıldı,Eren-4 operasyonu kararlılıkla sürüyor

Bingöl’de devam eden Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları, zaman zaman çetin geçen kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürülüyor. Bölgede terörün barınmasına izin vermeyen jandarma timleri, yaptıkları operasyonlarda şuana kadar çok sayıda uzun namlulu silahlar, mühimmat, yaşam malzemesi ve terörün gelir kaynağı uyuşturucu maddeyi bulmayı başardı.

Terör örgütü PKK’nın kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Bingöl’de 24 Ocak’ta başlatılan Eren-4 Karlıova-Varto operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün adının verildiği operasyonda, Bingöl’den İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı başta olmak üzere toplamda 587 personel yer alıyor. Karlıova ve Varto kırsalında yürütülen operasyonlar İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi. Binlerce rakımda, kar ve tipide operasyonları başarıyla yürüten timler, düşmana korku dosta güven verirken, komando marşı ile "Vatan Sana Canım Feda" mesajı gönderdi.