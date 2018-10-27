Bingöl'de tipiye yakalanan göçerler kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalardan dönerken tipiye yakalanan göçerler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Karlıova ilçesindeki yaylalardan sürüleriyle birlikte dönen göçerler, ilçeye bağlı Dikme Köyü yakınlarında tipiye yakalandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.
Zor anlar yaşayan göçerlere ulaşan ekipler, mahsur kalan göçerleri sürüleriyle birlikte Dikme Köyüne ulaştırdı.
Geceyi burada geçirecek olan göçerler, sabah saatlerinde, kışı geçirecekleri Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gidecek.
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