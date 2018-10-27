HABER

Bingöl'de tipiye yakalanan göçerler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 23:56 | Son Güncelleme

Bingöl'de tipiye yakalanan göçerler kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalardan dönerken tipiye yakalanan göçerler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Karlıova ilçesindeki yaylalardan sürüleriyle birlikte dönen göçerler, ilçeye bağlı Dikme Köyü yakınlarında tipiye yakalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Zor anlar yaşayan göçerlere ulaşan ekipler, mahsur kalan göçerleri sürüleriyle birlikte Dikme Köyüne ulaştırdı.

Geceyi burada geçirecek olan göçerler, sabah saatlerinde, kışı geçirecekleri Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gidecek.

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdüKına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü
Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaretBakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl göçerler kar kış koyun

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.