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Bingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 23:14 | Son Güncelleme

BİNGÖL-Elazığ yolunda, TIR’ın kayan dorsesi, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı.

Bingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL-Elazığ yolunda, TIR’ın kayan dorsesi, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Elazığ yolunun 30'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi. Resul Keskin yönetimindeki 23 EY 686 plakalı TIR’ın dorsesi, rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki Muş Ovası'na ait 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İddiaya göre, yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve yaralanan 7 yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular ise başkar otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri de buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.
Kazaya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Bingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralıBingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralıBingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralıBingöl'de TIR'ın kayan dorsesi otobüse çarptı: 8 yaralı

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