Bingöl’de toprağa gömülü 60 kilogram EYP tespit edilip, imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Yıldırım-9 operasyonu kapsamında, toprağa gömülü vaziyette 3 adet 20’şer kilogramlık EYP bulunarak imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Yıldırım-9 operasyonlarını sürdürüyor.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 30 Aralık 2020 tarihinde Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 3 adet 20 kilogramlık teneke kutu içerisinde toplam 60 kilogram patlayıcı, 3 adet elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış, parça tesiri için kaya ve taşlarla desteklenmiş El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

