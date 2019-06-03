Bingöl'de trafik denetimleri

BİNGÖL (AA) – Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl-Elazığ kara yolundaki trafik denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş, Bingöl-Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yollarındaki uygulama noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde sürücüler dikkatli olmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıldı.

Bingöl Valisi Ekinci, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile Bingöl-Elazığ kara yolundaki trafik uygulamasına katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına baklava ikram eden Ekinci, araçlardaki çocuklara da sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük verdi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların gitmek istedikleri yerlere, sevdiklerine kazasız belasız ulaşmalarını diledi.

Bayram vesilesiyle trafik yoğunluğunun 5 kat arttığını belirten Ekinci, "Yoğunluğun artmasıyla birlikte sürücülerimizin de yolcularımızın da dikkatlerini 5 kat artırmaları gerekiyor. Kırmızı düdük uygulamamızla çocuklarımıza görevlerini hatırlatıyoruz, sürücülerimize daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Öte yandan, bayram tatili dolayısıyla başlatılan uygulamalar kapsamında Bingöl Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 günde 750 aracın sorgulandığı ve toplam 71 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

