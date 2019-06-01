Bingöl'de trafik ekiplerinden drone ile bayram denetimi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla drone ile denetim gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için trafik tedbirleri artırıldı.

Bakanlıkça bu tedbirler, tatil süresinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolu giriş ve çıkışlarında belirlenen yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan denetimlerde drone ile yol güzergahları da kontrol edildi.

Bingöl Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bayram tatili öncesinden aldıkları trafik tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptıklarını söyledi.