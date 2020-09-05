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Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 23:18 | Son Güncelleme

Bingöl’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Genç-Bingöl karayolu Çayağzı mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Genç-Bingöl karayolu Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan (39) olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Koşan’ın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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