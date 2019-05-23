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Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü,3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bingöl’de yoldan çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi.

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü,3 yaralı

Bingöl’de yoldan çıkan araç takla attı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Karlıova yolu üzerinde Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sait Bozkurt idaresindeki 49 F 1103 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Bozkurt kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü,3 yaralı

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