Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. 34 VKB 52 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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