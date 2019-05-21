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Bingöl'de, Türk semenderi görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi görüntülendi.

Bingöl'de, Türk semenderi görüldü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi görüntülendi.
Sancak Beldesi'nde bulunan Harun Çapak, Çevrimpınar Deresi kenarında daha önce görmediği bir canlıyla karşılaştı. Çapak, internette yaptığı araştırmada gördüğü canlının nesli tükenme tehlikesinde olan Türk semenderi olduğunu öğrendi. Ender görülen Türk semenderini görüntülediği için kendisini şanslı hissettiğini belirten Çapak, "Semenderi, dere kenarındaki nemli alanda gördüm. Ne olduğunu anlamadım, ilk kez gördüğüm için de cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra internetten yaptığım araştırmada canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu anladım. Görüntüledikten sonra semenderi doğal yaşam alanına bırakarak alanı terk ettim. İlk kez nesli tükenmekte olan bu hayvanı gördüğüm için de kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
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Bingöl'de, Türk semenderi görüldüBingöl'de, Türk semenderi görüldüBingöl'de, Türk semenderi görüldü

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