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Bingöl'de ulu önder Atatürk anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Ekinci ve 49’uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, anıta çelenk koydu. Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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