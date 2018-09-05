Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli K.H'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 325,05 gram eroin bulundu. Evdeki aramada ise ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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