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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda dere yataklarındaki 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök Hint keneviri ve 1 ton 280 kilogram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu ile kenevir bitkisinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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Bingöl Bingöl Valiliği Uyuşturcu operasyonu

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