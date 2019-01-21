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Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mesut BUDRAÇ/KİĞI (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'nda ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Bingöl'de yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışmaları düzenledi. Kiğı ilçesindeki Şeytandağları'na giden ekipler, yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bıraktı.
Yemleme çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edileceği belirtildi.

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Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıBingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıBingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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